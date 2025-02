Quarto Anos 50 é reaberto após quase uma semana, e sisters comemoram

Um dia antes de completar uma semana da interdição do quarto Anos 50 no BBB 25, os jogadores foram surpreendidos na tarde desta terça-feira (11) com a reabertura do cômodo.

O que aconteceu

Após passarem a tarde dormindo, os confinados foram acordados com um despertador. Ao notarem que a casa estava fechada para manutenção externa, eles seguiram sem entender o motivo de serem retirados da cama.

Enquanto passava pelo corredor, Eva notou que a produção retirou a placa de interdição do quarto Anos 50. Mesmo insegura, a sister decidiu abrir a porta e constatou que o cômodo foi liberado para que eles retornassem para lá.

Comemorando a reabertura, logo de cara, as sisters notaram que tudo ficou da forma que elas deixaram. "Meu chinelo", reencontrou Eva. "Gente, tá pódi, meu biquíni tá molhado ali desde aquele dia...", constatou Renata.

Ouvindo a movimentação da sala, Daniele Hypolito demonstrou receio se eles poderiam realmente entrar no quarto. Na visão da sister, a produção apenas abriu o cômodo para que Aline retirasse seus pertences e fizesse sua mala, devido ao Paredão.

Depois de um rápido debate, os participantes chegaram a conclusão de que o quarto estava liberado. Pouco a pouco, Guilherme, Joselma, Daniele e as bailarinas começaram a organizar as coisas para retornar para lá.

O quarto Anos 50 foi fechado na última quarta-feira (5) por conta da dinâmica Pegar ou Guardar. Camilla e Thamiris escolheram ficar com R$ 35 mil cada. Como consequência, elas escolheram fechar o cômodo por tempo indeterminado.

