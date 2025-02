Primeira Festa do Líder e Lauana Prado: a semana de eventos no BBB 25

Com o fim oficial das duplas, a Festa do Líder fará sua estreia oficial no BBB 25 (Globo) na próxima quarta-feira (12). Além disso, Lauana Prado também se apresenta na casa esta semana.

O que vai acontecer

Na quarta-feira (12), o Líder João Gabriel ganha a primeira Festa do Líder. O tema é o universo dos rodeios, do qual o brother faz parte. A pista de dança será inspirada no rodeio de Las Vegas e o som será majoritariamente sertanejo.

A mobília do evento será de ferro e tonéis serão usados como mesas. Um touro mecânico também estará na celebração para que os brothers possam se divertir.

A comida do evento também vai seguir o tema. Frango com pequi, arroz de carreteiro, empadão e pamonha farão parte do cardápio da noite.

No sábado (15), a segunda festa da semana vai ser comanda por outra artista do gênero. Lauana Prado vai comandar a festa.