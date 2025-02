Preta Gil recebe alta após quase dois meses de internação

Preta Gil recebeu alta nesta terça-feira (11) após quase dois meses de internação. A informação foi confirmada em boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês.

Preta Gil recebeu alta hoje do Hospital Sírio-Libanês. A paciente deverá continuar seu tratamento em esquema ambulatorial. Preta Gil está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira.

O tratamento ambulatorial compreende consultas, exames, terapias e procedimentos que não exigem internação. Isso permite que o paciente se recupere sem permanecer por um período longo no hospital.

Preta Gil estava internada desde dezembro

A cantora se internou em 18 de dezembro passado, quando passou por uma cirugia de 20 horas para retirar tumores. Ela também implantou uma bolsa de colostomia definitiva.

Desde então, estava internada para acompanhamento do pós-cirúrgico. Neste período, ela contou com visitas da família e amigos como Gominho e Jude Paulla.

Na semana passada, Preta passou por outro procedimento cirúrgico. A cantora tranquilizou os fãs e explicou que a cirurgia foi apenas para suturar pontos que estavam em aberto na região do bumbum.

Em 3 de janeiro, Preta apareceu na internet. Na época, ela atualizou os fãs sobre seu estado clínico e contou que vai precisar da bolsa de colostomia definitiva.

Ela fez poucas aparições nas redes. Ocasionalmente, a cantora aparecia nos stories de algum amigo que ia visitá-la, a exemplo de Gominho, que esteve do seu lado desde o diagnóstico.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. A artista chegou a ter um quadro de sepse e foi submetida a sessões de quimioterapia e de radioterapia. Na época, os médicos consideraram que ela estava curada, mas a doença retornou meses depois em quatro locais do corpo dela — dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter — o que demandou o novo tratamento.