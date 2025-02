Parcial Enquete UOL: Participante se distancia no 4º Paredão do BBB 25

O quarto paredão do BBB 25 (Globo) traz três nome disputando a permanência no jogo: Aline, Gabriel e Vitória Strada estão na berlinda. Confira o que diz a parcial da enquete UOL sobre a eliminação.

Parcial da enquete do UOL

A parcial das 20h20 continuou mostrando a disputa entre Vitória Strada e Gabriel continuando. A atriz, contudo, se distanciou.

Vitória seria a eliminada da noite. A atriz somava 50,01%.

O modelo vinha logo atrás, mas com uma vantagem maior agora. Gabriel aparecia com 44,78%.

Enquanto isso, Aline Patriarca aparece longe da eliminação. A baiana somava apenas 5,21% dos votos.

O resultado oficial será revelado na noite de terça-feira (11), durante a transmissão ao vivo do programa na TV aberta.

