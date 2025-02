Nem vem, Emilia Perez! Oscar já teve empates; saiba o que acontece

Em 95 anos de existência, a maior premiação do cinema, o Oscar, já viu vencedores dividindo estatuetas em algumas categorias ao longo dos anos.

Embora raros, empates no Oscar já ocorreram ao longo da história da premiação. Desde a primeira edição, em 1929, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas mantém regras que tornam as chances de igualdade extremamente baixas.

Empates no Oscar ocorrem quando dois indicados recebem o mesmo número de votos. Em algumas categorias, os membros da Academia votam de maneira preferencial, classificando os concorrentes em ordem de preferência. Em outras, a votação é simples e cada membro escolhe um único vencedor.

A regra oficial da Academia prevê que, caso haja um empate, os dois indicados sejam declarados vencedores, dividindo o prêmio sem necessidade de um critério de desempate. No entanto, em pelo menos seis ocasiões, dois indicados receberam o mesmo número de votos, resultando na divisão do prêmio. Confira:

À esquerda, Fredric March em cena em "O Médico e o Monstro" (1931). À direita, Wallace Beery em cena em "O Campeão" (1931) Imagem: Divulgação

Oscar 1932

O primeiro caso aconteceu em 1932, quando o prêmio de Melhor Ator foi dividido entre Fredric March, por "O Médico e o Monstro" (1931), e Wallace Beery, por "O Campeão (1931)".

O detalhe curioso é que Beery teria perdido a estatueta se a regra vigente na época não determinasse que uma diferença de apenas um voto ainda era considerada um empate - na verdade, até três votos de diferença ainda eram um empate, diferentemente de hoje, que só se divide o prêmio com número de votos igual.

À esquerda, cena do documentário "So Much for So Little" (1949). À direita, reprodução do documentário "A Chance to Live" (1949) Imagem: Reprodução

Oscar 1950

Em 1950, houve outra divisão de prêmio, desta vez na categoria de Melhor Documentário em Curta-Metragem. Os vencedores foram "So Much for So Little" (1949), um filme do governo americano dirigido por Chuck Jones, e "A Chance to Live" (1949), de James L. Shute.

À esquerda, Katharine Hepburn em cena em "O Leão no Inverno" (1968). À direita, Barbra Streisand em cena em "Funny Girl - Uma garota genial" (1968) Imagem: Divulgação

Oscar 1969

A categoria de Melhor Atriz registrou o empate mais famoso da história do Oscar em 1969. Naquele ano, Katharine Hepburn, por "O Leão no Inverno" (1968), e Barbra Streisand, por "Funny Girl: Uma Garota Genial" (1968), receberam o mesmo número de votos. Enquanto Hepburn não compareceu à cerimônia, Streisand celebrou ao abrir o envelope e, surpresa, disse "Hello, gorgeous", em referência a uma fala de seu filme premiado.

À esquerda, reprodução do documentário "Artie Shaw: Time Is All You've Got" (1985). À direita, reprodução de "Down and Out in America" (1986) Imagem: Reprodução

Oscar 1987

Outro empate aconteceu em 1987, na categoria de Melhor Documentário. Os filmes "Artie Shaw: Time Is All You've Got" (1985), um documentário autobiográfico sobre o clarinetista Artie Shaw, e "Down and Out in America" (1986), que aborda os efeitos da recessão entre trabalhadores americanos, dividiram o prêmio.

À esquerda, cena do curta-metragem "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" (1993). À direita, cena do curta "Trevor" (1994) Imagem: Reprodução

Oscar 1995

Em 1995, o Oscar de Melhor Curta-Metragem também teve dois vencedores. "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" (1993), um curta da BBC Scotland sobre o escritor Franz Kafka, e "Trevor" (1994), que narra a história de um garoto gay discriminado por amigos, foram contemplados juntos.

À esquerda, Daniel Craig em cena no filme "007 - Operação Skyfall" (2012). À direita, Jessica Chastain em cena no longa "A Hora Mais Escura" (2012) Imagem: Divulgação

Oscar 2013

O caso mais recente ocorreu em 2013, na categoria de Melhor Edição de Som. Os premiados foram Per Hallberg e Karen Baker Landers, por "007 - Operação Skyfall" (2012), e Paul N. J. Ottosson, por "A Hora Mais Escura (2012)".