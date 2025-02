Ex-BBB Nizam sobre relação com Letícia Spiller: 'Parceira'

Nizam, 33, contou detalhes do término do relacionamento com Letícia Spiller, 51.

O que aconteceu

O ex-BBB revelou que se apaixonou pela atriz. "Naquele primeiro momento, sim", respondeu durante sua participação no podcast Mussi de Climão.

Ele conta que não sabia quem era Letícia Spiller ao vê-la pela primeira vez. "Chegamos no Camarote Mar e aí trocamos olhares, eu e a Letícia. Só que eu não sabia quem era a Letícia Spiller. Eu sou muito alienado à cultura artística brasileira. Eu já tinha achado ela maravilhosa, tanto que eu tinha trocado olhares com ela. Pedi o isqueiro, começamos a conversar e tal. E aí teve uma hora que o empresário que estava com ela lá, veio pedir o contato e aí, na noite seguinte, a gente saiu junto", falou.

Eles ficaram juntos por quatro meses, mas terminaram por diferença de agendas. "Projetos diferentes, tempos diferentes, agendas diferentes, planos diferentes", confessou.

Nizam e Letícia ainda se falam, mas não com frequência. "Desejamos feliz Natal, feliz Ano Novo. Ela ficou sabendo da minha mãe doente, veio perguntar. Parceira", disse ele.