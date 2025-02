Mania de Você hoje (11): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (11) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Rudá comenta com Nahum sobre a fala de Edinho. Diana pensa em sondar Mércia sobre Volney. Hugo tira Robson do restaurante, depois que o ex-marido de Fátima entra em confronto com Gael. Berta expulsa Sirlei e Leidi de sua casa. Molina produz um vídeo falso de Volney, e manda para Diana. Luma pede ajuda de Mavi na sua investigação sobre os quadros. Diante das ameaças de Luma, o galerista Leonardo acaba cedendo em mostrar à polícia provas de suas transações ilícitas. Rudá fica atônito quando Edinho questiona a morte de Molina.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.