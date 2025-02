Lilian Knapp é internada com 'enfermidade grave', e marido pede ajuda para a cantora

A cantora Lilian Knapp, de 76 anos, está enfrentando um quadro grave de saúde. Segundo o produtor musical Cadu Nolla, seu marido, Lilian foi diagnosticada com uma "enfermidade grave" e encontra-se debilitada. Nas redes sociais, ele fez um apelo emocionado, pedindo apoio financeiro e orações para a artista, que marcou gerações com sucessos como Pobre Menina, Devolva-me e Sou Rebelde.

"Meus queridos amigos, com tristeza informo que o quadro da minha amada é grave. Preciso de todos vocês comigo nessa luta, agradeço a cada um. Isso não é golpe", escreveu Cadu nesta segunda-feira, 10, ao divulgar sua chave Pix para doações.

No último dia 8 de fevereiro, o produtor já havia feito outra publicação explicando o afastamento do casal e reforçando o pedido de apoio. "Não consigo dormir desde a notícia de que a Lilian está com uma enfermidade grave. Nos últimos 35 anos, me dediquei só a ela e espero que toda essa dedicação seja pouco pelo que quero fazer. Não suporto vê-la com dores", declarou.

Nos comentários das postagens, amigos e fãs enviaram mensagens de solidariedade à família. A situação da cantora gerou comoção entre admiradores de sua trajetória, que acompanham sua carreira desde os anos 1960, quando Lilian formou dupla com Leno e se tornou uma das vozes icônicas da Jovem Guarda.