Leão: Teste de DNA no Ratinho vai dar muita polêmica e não cabe mais na TV

A volta do teste de DNA no Programa do Ratinho vai gerar muita polêmica, mas é um quadro que não cabe mais na TV da atualidade, afirmou Leão Lobo no Splash Show desta terça-feira (11). O retorno da atração foi anunciado pelo próprio apresentador na segunda-feira (10).

Não sei como vai ser hoje, imagino que vai ser do mesmo jeito. Vai virar polêmica. Porque não tem muito sentido hoje um quadro como esse.

Eu não sei se isso é bacana nesse tempo que nós estamos vivendo, acho que não cabe mais. A palavra é essa, não cabe mais. E vamos ver como vai ser, vai ser complicado. Vai dar muito problema, muito processo, muita coisa assim.

Leão Lobo

O comentarista do UOL reafirmou que o quadro se encaixava bastante com outro contexto da época, nos anos 90, e agora a TV passou por um processo de evolução.

É muita baixaria, é pancada ao vivo, tem gente que atira coisa, é uma lambança mesmo no ar, que tem muito a ver com uma TV dos anos 90, dos anos 80, mas hoje, com a internet aí, vendo tudo, gravando tudo, reagindo a tudo, e é própria mudança de hábitos mesmo no Brasil, de algumas palavras que não podem ser usadas, enfim, existe toda uma evolução, vamos dizer assim, da humanidade. E nesse programa as pessoas ficavam gritando coisas, bate, mata.

O problema é que na hora do DNA, de dar o resultado, tinha toda uma 'mise-en-scène' ali que era terrível, as pessoas se atacando, as pessoas falando coisas horríveis umas das outras.

Leão Lobo

Torcida e carinho por Ratinho

Leão finalizou seu comentário citando também o novo quadro Got Talent, que também vai para o SBT, dizendo estar na torcida por seu grande amigo Ratinho, mesmo com algumas discordâncias de ideias.

Eu torço, porque eu acho que o Ratinho tem um espaço maravilhoso, ele é meio sócio do SBT, então hoje, sem o Sílvio, eu acho que ele é que pode fazer esse tipo de programa mesmo.

Acho que é a cara dele, tomara que tem certo. Eu gosto demais do Ratinho, independente de algumas posturas dele, que eu não concordo, mas é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que eu sou amigo há 40 anos, então tomara que dê certo.

Leão Lobo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.