Hollywood amplia protagonismo de mulheres, mas reduz o de pessoas não brancas, diz relatório

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Dos 100 principais filmes de 2024, mais da metade apresentou uma história centrada em uma mulher como protagonista ou co-protagonista, marcando a primeira vez que a representatividade esteve acima do Censo dos Estados Unidos, no qual as mulheres representam 50,5% da população, segundo um relatório da Universidade do Sul da Califórnia (USC).

A representatividade em filmes para pessoas não brancas, no entanto, caiu, de acordo com o relatório.

A Iniciativa de Inclusão Annenberg da USC examinou os 1.800 filmes com mais bilheteria entre 2007 e 2024 e avaliou o gênero, a raça, a etnicidade e a idade dos protagonistas e co-protagonistas de cada um desses filmes.

"Esta é a primeira vez que podemos dizer que a igualdade de gênero foi atingida nos filmes de maior bilheteria", disse Stacy L. Smith, fundadora da Iniciativa.

"Isso não é resultado de um despertar econômico, mas é devido a uma série de grupos diferentes e esforços -- ativistas, estúdios, iniciativas de DEI (diversidade, equidade e inclusão) -- para afirmar a necessidade de igualdade na tela", acrescentou Smith.

Filmes como "Wicked", com a protagonista Cynthia Erivo, "Anora", com Mikey Madison, e Anya Taylor-Joy em "Furiosa: Uma Saga Mad Max" prepararam o terreno para esses ganhos em igualdade de gênero em Hollywood.

Dos 100 filmes de maior bilheteria de 2024, 54 tiveram uma garota ou uma mulher como protagonista ou co-protagonista, segundo o relatório da USC.

Foi um aumento em relação a 2023, quando apenas 30 filmes tiveram uma protagonista identificada como mulher.

Mais de metade dos filmes distribuídos pelo Universal Pictures (66.7%), Warner Bros. Pictures (55.6%) e Lionsgate (54.5%) tiveram uma atriz como protagonista ou co-protagonista das suas histórias, ainda segundo o relatório.

Cerca de 40% ou mais dos filmes foram centrados em uma protagonista ou co-protagonista mulher no Paramount Pictures (44.4%), Walt Disney Studios (40%) e Sony Pictures Entertainment (38.5%).

Mas protagonistas ou co-protagonistas de grupos étnicos e raciais sub-representados caíram significativamente, com apenas 25 dos 100 principais filmes com um protagonista não-branco em 2024, uma queda dos 37 papéis principais ou co-principais de pessoas não brancas em 2023.

Um terço dos filmes do Paramount Pictures lançados em 2024 tinham um protagonista ou co-protagonista não branco, com demografias similares no Lionsgate (27.3%) e no Universal Pictures (26.7%).

Walt Disney Studios (20%), Sony Pictures Entertainment (15.4%) e Warner Bros. Pictures (11.1%) refletiram números ainda menores.

(Reportagem de Danielle Broadway)