Gracyanne opina sobre Aline no BBB: 'Perdeu oportunidade de se posicionar'

Gracyanne Barbosa analisou Aline e Gabriel, que disputam com Vitória o 4º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na academia, Gracyanne conversou com Renata sobre quem pode ser o eliminado da noite. A influenciadora fitness avaliou a participação de Aline e Gabriel.

Renata: "A gente não faz a menor ideia de quem sai hoje, né?".

Gracyanne: "Está muito confuso. Eu acho que a Aline ontem perdeu muita oportunidade na hora de se posicionar. Acho que, para ela, ela não soube aproveitar tanto".

Renata: "O Gabriel também. Eu falei: Gabriel, tem que falar até o fim!".

Gracyanne: "Eu acho até que, se ele sair, é por falta de ter se posicionado mais. Não de embate, mas falar em alguns momentos, porque ele é um cara muito maneiro, muito incrível. E ele falando como homem da namorada dá para ver que é um cara massa. Mas deixou de se posicionar em alguns momentos que eu acho que são cruciais no momento em que a gente vive. Não no Big Brother, mas fora. Sobre homem".

