BBB: Após críticas, Gracyanne apoia Aline: 'Está seguindo o seu coração'

Na madrugada desta terça-feira (11), Gracyanne Barbosa teve uma conversa franca com Aline sobre a aproximação da sister com Diogo Almeida, que gerou reações dentro da casa do BBB 25. Demonstrando empatia, Gracyanne destacou que, apesar das críticas de alguns participantes, entende que Aline está seguindo seu coração.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que rolou

Gracyanne comentou sobre a percepção dos outros brothers em relação a Aline, mas buscou tranquilizá-la. "Eu vi todo mundo muito decepcionado com você, mas todo mundo entende que tem um sentimento e respeita isso. Não acho que você está fazendo papel de boa, se é isso que você quer saber. Você está seguindo seu coração, dando uma oportunidade e não vejo problema nisso", afirmou.

Apesar disso, a musa fitness fez um alerta. "Independente de você ter sentimento por ele ou não, e lá fora vocês terem uma relação maravilhosa, e acredito que pode ser, aqui dentro você tem que pensar em você", orientou. "Vive isso, analisa, fica com ele do jeito que está, mas prioriza o que você veio fazer aqui", completou.

Durante a conversa, Gracyanne também explicou o motivo de ter colocado Aline como "saboneteira da edição". Isso ocorreu durante o Sincerão desta segunda-feira (10).

"Eu te botei ali com muita dor no coração, de verdade. Eu não acho que você seja uma mulher saboneteira. Acho que você teve uma atitude que sabonetou, que eu não esperava. Se fosse outra pessoa, talvez eu não me decepcionasse. Mas eu me decepcionei. Você é uma mulher forte, foda, que sabe falar. É incisiva, tem seu ponto de vista e defende com clareza. Por isso que eu esperava outra reação. Mas eu sei que tenho um sentimento e não acho que tava encenado."

Gracyanne Barbosa

Gracyanne evitou julgamentos e destacou que acredita na sinceridade dos sentimentos de Diogo. "Não vou nem julgar... Mas acho que dele também rola um sentimento. Não acho que esteja fingindo, e vejo agora a preocupação dele falar 'me desculpe', te admirando muito por estar tão aberta a ouvi-lo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas