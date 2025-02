Gêmeos declaram Diego campeão e discutem: '1º Paredão que você for, sai'

João Gabriel discutiu com seu irmão, João Pedro, após a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (10) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na cama, João Pedro disse que eles "engoliram" Aline na dinâmica. João Gabriel disse que a sister não tinha argumentos.

Minutos depois, João Gabriel repreendeu o irmão por "se achar o bonzão em tudo".

Para de falar desse jeito, que você não é o certo de tudo aqui não. Não fica: 'nóis fez isso, nós engolimos'... Tá se achando o certinho de tudo? Pode ser assim não. Primeiro Paredão que você for você sai, se você acha que é o bonzão. João Gabriel

João Pedro disse que estava certo em seus apontamentos, enquanto Gabriel e Maike incentivaram o brother a escutar seu irmão.

Mais tarde, João Pedro também declarou Diego como o campeão da edição. "Do jeito que tá, o Diego ganha esse programa, assim, se acabasse amanhã".

