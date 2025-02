Flávia Alessandra reclama de ser fotografada na praia: 'Horroroso, chato'

Flávia Alessandra, 50, reclamou de ser flagrada na praia.

O que aconteceu

Atriz afirmou ser "muito chato, horroroso e irritante" ter seu lazer invadido por fotógrafos. "Paparazzo na praia é uma coisa irritante. Cara, a última vez que eu fui, o paparazzo [tava em cima de mim], não é nem mais [de longe], ele tava na barraca do lado. Eu falei 'você jura que vai ficar aí?'", declarou no podcast Pé no Sofá Pod, que ela comanda ao lado da filha, Giulia Martins, 24.

Flávia disse que esses profissionais "perderam o discernimento". "É impossível relaxar, muito chato, parece que pega sempre a sua pior foto, uma coisa horrorosa".

Giulia também reclamou dos paparazzi e lembrou ocasião em que foi clicada com suas amigas. "Aos 13 anos eu estava na praia com as minhas amigas, éramos crianças, e eu lembro que tinha um paparazzo tirando várias fotos nossas... As fotos nas praias vão para um lugar diferente, de crianças vão para outro lugar".

Martins também contou que já teve seu mamilo exposto em uma foto tirada por paparazzo. "Eu já levei caldo [dentro do mar] e saiu meu mamilo [na foto], eu fui reclamar e eles falaram que não tinha o que fazer porque sou maior idade. Por que sou maior de idade meu corpo pode ser explorado?".

Giulia Martins é filha de Flávia Alessandra do casamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012). A atriz também é mãe de Olívia, 13, da relação com Otaviano Costa.