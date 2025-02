Fernanda Torres diz que já arrependeu de se tornar atriz: 'Estava cansada'

Fernanda Torres, 59, admitiu que chegou a se arrepender de ter escolhido a carreira de atriz devido a "dependência" de convites para poder trabalhar.

O que aconteceu

Torres explicou que foi a partir dessa sensação de arrependimento que expandiu sua carreira para outras áreas, como a escrita. "Estava cansada da dependência do convite [para poder atuar]. É necessário que alguém queira você. Pensei: 'não quero viver assim, quero fazer minhas próprias coisas'. Foi então que comecei a escrever roteiros, depois livros e percebi que uma coisa ajudava a outra", declarou em entrevista à atriz Jessica Chastain.

Na entrevista, Fernanda também revelou que não gosta do filme "Eu Sei que Vou Te Amar", um de seus papeis mais marcantes. Pela atuação no longa, ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannnes, mas a brasileira afirmou não ser muito "fã" do título.

Fernanda ainda citou incômodo com a representação de "homens fracos" em filmes nos quais as mulheres ocupam posições de poder. "As mulheres, hoje em dia, têm muito mais espaço, mas, ao mesmo tempo, existe o clichê nos filmes de que os homens são fracos. Eu não suporto isso".

Se você cria mulheres poderosas, os homens acabam sendo retratados como idiotas. Acho que esse é o problema de hoje. Quando vejo um filme em que o homem é um idiota, fico irritada. É como se fosse: 'Pô, vamos lá'.

— Fernanda Torres

Fernanda Torres está em evidência pela atuação no filme "Ainda Estou Aqui". O longa dirigido por Walter Salles alçou a brasileira ao status de estrela hollywoodiana e a fez vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de drama. Ela também concorre ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz.