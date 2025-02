Ex-BBBs Edilberto e Raissa retomam apresentações em circo: 'Sorrir ainda é o melhor remédio'

Edilberto e Raissa, eliminados no segundo paredão do BBB 25, voltaram a fazer apresentações no Circo Onix Espetacular, que pertence à família.

Na manhã desta terça-feira, 11, Edilberto postou um vídeo em que fala deste retorno. "Olha onde eu estou. Estou de volta. De volta para a minha casa. O lugar que eu acho que é mágico, o lugar que desperta sonhos, desperta alegrias, desperta sorrisos. Tudo isso é no circo. Sorrir ainda é o melhor remédio. Viva o circo!", disse.

Já Raissa foi mais breve. Na noite da última segunda-feira, 10, ela postou uma foto já preparada para entrar no picadeiro, com o texto: "Hoje tem".

Raissa e Edy foram eliminados do BBB 25 com 50,70% da média de votos do público. Nesta terça, a Casa Mais Vigiada do Brasil respira mais um paredão, com Gabriel, Aline e Vitória Strada na berlinda.