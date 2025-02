Diego Hipolito revela insegurança no BBB: 'Duvido muito de mim'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta terça-feira (11), durante uma conversa com Guilherme na área externa da casa do BBB 25, Diego Hypolito abriu seu coração sobre a constante necessidade de aprovação que sente por parte dos outros participantes. O atleta revelou suas inseguranças e refletiu sobre suas atitudes dentro do jogo.

O que aconteceu

Diego desabafou sobre sua personalidade. "Eu duvido muito de mim, não posso mais ser assim. Por que eu tenho essa necessidade que as pessoas gostem de mim? Ninguém é obrigado a gostar de mim", disse o brother para Guilherme após ter ficado sozinho por alguns minutos na área externa.

O ginasta também afirmou sobre tramas contra ele. "Eu já reparo quando as pessoas estão armando contra. Eu vejo o cenário se armando, só fico observando. De novo, estão armando contra mim", afirmou, referindo-se a Thamiris e Aline.

