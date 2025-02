BBB: Diogo Almeida para de mancar durante o 'Sincerão' e internautas reagem

Colaboração para Splash, no Rio

Diogo Almeida surpreendeu os fãs do BBB 25 ao esquecer que estava mancando e voltar a andar normalmente em um momento do Sincerão desta segunda-feira (10). Imediatamente, os fãs do programa reagiram nas redes sociais.

O que aconteceu

Após receber 8 votos da casa, Diogo foi novamente para o paredão, mas conseguiu escapar. Durante a prova Bate e Volta, neste domingo (09), da qual saiu vencedor e se livrou da berlinda, o ator demonstrou incômodo na perna, arrastando-a ao caminhar pela área de provas.

A dificuldade de Diogo em andar persistiu no Sincerão desta segunda-feira (10). No entanto, em determinado momento, após Gracyanne apontá-lo como o brother com maior potencial de rejeição, o ator surpreendeu a todos ao andar normalmente para retornar à sua poltrona. Minutos depois, Diogo voltou a mancar.

Nas redes sociais, os fãs do BBB não perderam tempo e reagiram rapidamente. Os internautas comentaram sobre a surpresa do momento. Alguns apontaram que Gracyanne Barbosa havia curado o ator.

Gracyanne milagrosa. Cura até quem está mancando. Vou rezar pra ela #BBB25 -- Ariel Acosta (@aru_acosta) February 11, 2025

Até a vitoria acabou com os argumentos do diogo! esse cara é um personagem puro, na dinâmica ele até esqueceu que tava mancando e lembrou no meio do caminho! PATÉTICO! #bbb25 -- Nonô (@_noemiconst) February 11, 2025

O GENRO FALANDO QUE NÃO ENTENDEU O DIOGO MANCANDO E DEPOIS PARANDO DE MANCAR DO NADA AAAA AAAAAAAAA #BBB25 -- Flavs (@poIemizei) February 11, 2025

Fiquei esperando o Diogo levantar e andar de novo pra ver se ele ia voltar a mancar e adivinhem... tá mancando o falsiane.

Hahahaha

Chega #BBB25 -- comentarista de bbb vôo solo (@tainamics) February 11, 2025

