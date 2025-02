Dieguinho: Aline é uma decepção para todos e se enterrou no Sincerão do BBB

Uma das emparedadas do BBB, Aline é uma grande decepção para todos e se enterrou no último Sincerão do reality show, atacou o apresentador Dieguinho Schueng na edição do Central Splash desta terça-feira (11).

O problema da Aline é que ela está cega de amor pelo cara. Ela tá apaixonada por ele. Deram um beijo, inclusive, bem intenso hoje. O beijo não escondido, foi o primeiro que aconteceu na sala. Eu acho que a Aline é uma decepção para Vinícius, para o público e para todos nós. Ela se enterrou no Sincerão ontem.

E a Aline, como falei, pelo perfil dela né, uma policial, a gente esperava uma pessoa mais combativa, uma pessoa mais pulso firme, uma pessoa sem medos, uma pessoa com argumento muito pronto na ponta da língua, a gente espera uma outra Aline.

Mas aí o Vinícius já deu a deixa pra gente, ela muda completamente quando ela tá apaixonada, ela muda completamente quando ela tá envolvida, e isso é uma coisa que acontece com todos nós, né? A gente acaba mudando, a gente acaba a rotina, o jeito, a maneira como a gente lida com as situações.

Dieguinho Schueng

O 4º Paredão do Big Brother Brasil 25 acontece na noite desta terça-feira (11). Aline tem a companhia de Gabriel e Vitória na enquete para definir quem deixa o programa.

