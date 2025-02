Diagnosticada com pneumonia, Irene Ravache cancela sessões de peça no Rio

A atriz Irene Ravache, de 80 anos, precisou cancelar as apresentações do monólogo Alma Despejada que estavam programadas para fevereiro no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após a artista ser diagnosticada com uma leve pneumonia e receber recomendação médica para repouso.

A informação foi divulgada nas redes sociais do espetáculo. A equipe de produção tranquilizou os fãs ao afirmar que a atriz está bem e se recuperando. "A prorrogação do espetáculo Alma Despejada, que aconteceria em fevereiro, terá que ser cancelada. Irene está bem, mas teve uma leve pneumonia, já controlada e, por recomendação médica, deverá repousar nas próximas semanas para se recuperar completamente", informou o comunicado oficial.

Os espectadores que adquiriram ingressos para as sessões canceladas terão seus valores reembolsados automaticamente pela plataforma Sympla, incluindo aqueles que foram comprados diretamente na bilheteria do teatro. Os compradores serão notificados por e-mail com todas as instruções necessárias para o processo de reembolso.

Sobre o monólogo

Em cartaz desde 2019, Alma Despejada é uma reflexão bem-humorada sobre a vida e a passagem do tempo. Na peça, Irene Ravache interpreta Teresa, uma professora aposentada que, após a morte, retorna à casa onde viveu para revisitar suas memórias e decidir o que levar consigo.

A peça estreou originalmente em São Paulo e, no ano passado, teve uma bem-sucedida temporada no Teatro dos 4, na Gávea, onde comemorou os 80 anos de sua protagonista com sessões esgotadas.