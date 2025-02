Por onde anda Cláudia Lira? Atriz comemora retorno de 'História de Amor'

Cláudia Lira, 59, relembrou o sucesso de Vandinha, sua personagem em "História de Amor" (1995), que acaba de estrear na faixa Edição Especial.

O que aconteceu

Na novela de Manoel Carlos, Vandinha é filha de Gregório (Sérgio Viotti) e Silvana (Beatriz Lyra). Divorciada, a personagem depende dos pais ricos e é conhecida por ter personalidade forte, além de ser moderna e livre.

No decorrer da trama, a moça desperta o encantamento de Caio (Ângelo Paes Leme). Isso acontece após o rapaz tóxico abandonar Joyce (Carla Marins) grávida.

A Vandinha era uma típica menina rica, filhinha de papai, mas extremamente sensível, solar, alegre… Se algo não estivesse bom pra ela, rapidamente ela trocava de direção, mas sem magoar nem machucar ninguém. Era uma presença forte Cláudia Lira, atriz, ao jornal Extra

Ângelo Paes Leme e Cláudia Lira são Caio e Vandinha em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

A atriz se diz emocionada pelo retorno do folhetim à TV aberta. "'História de amor'" é uma novela marcante. Saber que uma nova geração poderá acompanhá-la, além de relembrarmos momentos tão especiais, é emocionante. Foi um dos personagens que mais amei fazer", disse Cláudia.

Entre as lembranças dos bastidores, Cláudia Lira cita as baixas temperaturas da Região Serrana do Rio de Janeiro. Alguns núcleos gravavam em um sítio em Teresópolis.

Era um desafio gravar as cenas na Região Serrana do Rio. Eram sequências em que tinha que mergulhar na piscina num frio 12/13 graus repetidas vezes Cláudia Lira, ao jornal Extra

Natural da Paraíba, Cláudia Lira começou a carreira de atriz em 1987, na novela "Bambolê". Depois da estreia esteve em diversas novelas como "Perigosas Peruas", "Renascer", "Malhação", "Corpo Dourado" e "Uga Uga".

Cláudia Lira em 'Bambolê' Imagem: Divulgação/Globo

Ela está sem fazer novelas há quase sete anos. Antes de "Segundo Sol" (2018), sua última novela até o momento, esteve em "Velho Chico" (2016) e "Rebelde" (2011).