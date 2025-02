Chico: Impaciente, Tadeu precisa entrar na casa do BBB no próximo Sincerão

A dinâmica do Sincerão da noite de segunda-feira (10) no BBB 25 foi marcada por intervenções de Tadeu Schmidt, apresentador do programa. Este foi um dos temas do Central Splash desta terça-feira (11).

Para Chico Barney, o apresentador do BBB tem se mostrado "cada vez mais revoltado" com as reações muitas vezes apáticas dos participantes do reality. "O pessoal ainda fica de risadinha às vezes", destacou.

Eu sou a favor da próxima semana o Tadeu estar lá dentro. O Tadeu entrar, ficar no gramado, com roupa de pugilista, ele que está indo à academia, para ficar ainda mais amedrontador (...) Falta moralizar esse elenco. Está tudo uma palhaçada.

Chico Barney

O colunista do UOL acredita que tanto Tadeu quanto a produção do BBB têm se esforçado até demais para movimentar o jogo, mas está ficando uma narrativa insustentável.

É uma falta de compromisso. Eu volto a dizer: a minha petição está aberta. Ainda dá tempo, ainda não fechou um mês de BBB. Dá tempo de um recall desse elenco omisso, covarde e chupim.

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.