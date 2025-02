Spoiler? BBB 25 sugere possível Casa de Vidro e Quarto Branco

No VT de abertura da edição de terça-feira (11), o BBB 25 (Globo) sugeriu possíveis novas dinâmicas para o jogo, como a Casa de Vidro e o Quarto Branco.

O que aconteceu

O primeiro VT da noite trouxe várias referências ao anime "Death Note". Em uma delas, há um caderno aberto com os nomes dos participantes e algumas dinâmicas.

Na parte de cima, há dinâmicas já usadas como Big Fone e Monstro Cadeado. Embaixo, há duas que já apareceram em outras edições: a Casa de Vidro e o Quarto Branco.

Ambas aparecem como um "?" do lado, indicando que não há uma certeza se elas serão usadas. Nas redes, alguns fãs notaram a "referência" e teorizaram o uso de alguma delas - ou ambas - na atual edição.

Na Casa de Vidro, possíveis novos participantes são confinados e o público decide se eles entrarão na casa ou quais deles entrarão. O Quarto Branco confina alguns participantes em um ambiente todo branco por um tempo indefinido.

Tanto a Casa de Vidro quanto o Quarto Branco já foram usados mais de uma vez em temporadas antigas do reality show.

