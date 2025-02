Antes de grande sofrimento, Carlito emociona o pai em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (11) de "Garota do Momento" (Globo), Carlito (Caio Cabral) afirma que deseja suceder o pai no ramo de entretenimento.

Érico (Silvero Pereira) não contará ainda que é drag queen e trabalha na boate de Lígia (Palomma Duarte). Mas a revelação acontecerá em breve e da pior forma possível.

Carlito será levado pelos amigos à boate e lá vai se deparar com seu pai se apresentando.

Érico (Silvero Pereira) e Carlito (Caio Cabral) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Flora/Isabel conta que é filha de Juliano. Flora chantageia Maristela e Juliano, e ele convence Clarice sobre a permanência dela em sua casa. Zélia liga para a mãe de Flora. Basílio sonda a relação de Zélia com a Perfumaria Carioca.

Beto decide ajudar Lígia. Edu e Guto apoiam o convite de Anita a Érico. Beto e Beatriz procuram saldar a dívida com Juliano. Beatriz confronta Flora/Isabel ao vê-la na mansão.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.