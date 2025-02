Camilla analisa BBB 25: 'O jogo deve estar morno pra caramba'

Em uma conversa na área externa no fim da tarde de terça-feira (11), alguns participantes do BBB 25 (Globo) analisaram o rumo do jogo.

O que aconteceu

Camilla acredita que o programa está parado e por isso o Sincerão foi mais direto. "O jogo deve estar morno pra caramba"

Aline concordou. "E estavam só as mesmas pessoas".

Maike disse acreditar que o jogo mudou após o Sincerão. "Eu acho que ontem mexeu bastante. Achei que poucas pessoas sabonetaram. Algumas falaram mal, outras bem... Botando seu ponto, falando."

Aline reforçou que, ainda assim, as pessoas não queriam falar. "Mas todo mundo ficou cagado na hora de ir. Eu tava em pé olhando: ninguém vai levantar"

