Tadeu dá esporro em brothers no Sincerão: 'Não tem nada de engraçado'

Durante o quarto Sincerão do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt reclamou com os participantes por estarem sorrindo.

O que aconteceu

Na dinâmica de segunda-feira (10), os participantes precisaram escolher entre quem não vai ser lembrado, quem vai ser eliminado com rejeição e quem é saboneteiro. Em certo momento, os participantes começaram a sorrir.

Tadeu reclamou com o elenco em geral de forma dura. "Vamos continuar levando a sério a dinâmica. Não tem nada de engraçado acontecendo aqui."

O apresentador já havia sido duro com alguns participantes em específico durante a dinâmica. Enquanto Aline e Vitória participavam, Tadeu apontou que elas não estavam seguindo o jogo da forma adequada e as orientou.

Ao terminar a dinâmica, Tadeu reforçou a importância do Sincerão. "Vocês não sabem a importância que faz uma noite como essa. Ela faz quem sairia com rejeição não sair, quem não seria ser lembrado ser lembrado, quem não seria ser votado sair com muita votação."

Ele também pediu para que, na próxima dinâmica, eles se atentem ao tempo. "Nós colocamos o cronômetro pra vocês. Peço, por favor, que vocês se atentem."

