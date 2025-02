BBB 25: Sincerão me fez pensar que elenco nunca assistiu ao reality

A edição desta segunda-feira, 10, do BBB 25 mostrou cenas extremamente comuns ao longo da história do programa da TV Globo, com suas centenas de participantes, e que costumam ajudar a construir a trajetória de favoritos ao prêmio milionário.

Se você não assistiu, um resumo brevíssimo: durante a dinâmica do Sincerão, Tadeu Schmidt pediu que cada participante escolhesse três jogadores para serem classificados como "não será lembrado(a)", "eliminado(a) com rejeição" e "saboneteiro(a)".

Diogo foi nove vezes apontado por colegas de confinamento como o participante que deve sair do BBB com a maior rejeição do público. Sua mãe, Vilma, foi escolhida cinco vezes pelos jogadores como a que será esquecida pela história do programa e também chamada de saboneteira. Os dois foram os recordistas da noite a receberem estes rótulos negativos.

Será que eles assistem BBB?

As cenas me fizeram pensar que os participantes atuais parecem nunca ter assistido às edições anteriores do reality. Se acompanhassem o programa, já teriam sacado que essa rejeição toda dentro da casa costuma se refletir de maneira oposta fora dela. Faltou um Gil do Vigor, fã fervoroso e atento de BBB, para cantar essa bola.

Outro exemplo da noite: durante o Sincerão, Vilma comentou, ao criticar Camila, que os participantes criam barreiras quando ela se aproxima. O comportamento de vários jogadores havia aparecido na edição de segunda antes mesmo da dinâmica, quando vários aparecem se levantando do sofá quando Diogo e Vilma chegam na roda.

Não é à toa que o público se comove com cenas assim: o sentimento de rejeição é um dos mais difíceis de serem experimentados. Todos nós já provamos dele. A rejeição que Diogo está sofrendo na casa, não vem ao caso se justa ou injustamente, facilmente desperta a identificação em quem assiste, mesmo que inconscientemente.

A gente se angustia quando enxerga no outro um sofrimento que conhecemos. Em psicanálise, o fenômeno é chamado de transferência. Em situações como a de Diogo, no quadro de segunda-feira, são acionadas memórias, conscientes e inconscientes, que nos afligem e despertam compaixão.

Como nossa interpretação dos fatos está intimamente ligada a nossos conflitos interiores, sem se dar conta, a gente se pergunta: será que se eu defender este cara, de alguma forma, estarei reparando danos que carrego dentro de mim? Estarei fazendo justiça com meu eu do passado?

O programa ainda tem um longo percurso pela frente, e talvez o cenário mude. Mas, se continuar assim, os participantes do reality estarão jogando a favor de Diogo e não contra ele.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

