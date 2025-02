BBB 25: nova parcial da enquete UOL aponta nome em risco após o Sincerão

Mais um nome se despede do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (11). Aline, Gabriel e Vitória Strada estão no quarto paredão do reality show.

O que diz a enquete UOL

No recorte feito às 10h15 desta terça-feira após a dinâmica do Sincerão, a candidata eliminada seria Vitória Strada, com 50,64%. A disputa no paredão tem sido com Gabriel.

O modelo vem na sequência com 44,18%. Nas últimas horas, ele e Strada estão disputando os votos para continuar no programa da TV Globo.

O cenário é mais confortável para Aline. A baiana soma apenas 5,19% dos votos e se mantém sem risco de uma eliminação.

O resultado oficial será revelado na noite de terça-feira (11), durante a transmissão ao vivo do programa na TV aberta.