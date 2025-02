'Ignorância e falta de afeto', diz autora de denúncia contra Claudia Leitte

O Ministério Público da Bahia realizou uma audiência pública no último dia 27 para tratar de uma denúncia contra Claudia Leitte, 44. Foi instaurado um inquérito civil para apurar uma suposta postura discriminatória da cantora ao substituir o termo "Iemanjá" por "rei Yeshua" na letra da música "Caranguejo".

Iyalorixá Jaciara Ribeiro, sacerdotisa do Ilê Axè Abassa de Ogum, é autora da ação em conjunto com o Idafro (Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras). "Nosso processo não é só contra essa mulher branca, mas também para repudiar essa forma tão perversa de querer nos matar.", disse Jaciara em papo exclusivo com Splash.

[A atitude de Claudia] foi de uma ignorância muito grande. É uma falta de afeto com a humanidade. Essas pessoas estão com algum problema espiritual, ou realmente não sabem o que é ser um humano.

Para Jaciara, a artista não entende o quanto essa mudança na música desrespeitou a comunidade religiosa. "Há muita fake news e pessoas que usam esse momento para se promover. Mas, no meu caso, não é muito confortável colocar a minha cara de mulher preta, do candomblé, dizendo que eu quero esse respeito. A violência vem de todas as formas."

Eu diria para Claudia Leitte que sinto muito pela forma equivocada como ela está lidando com a fé dela, porque ninguém pode reafirmar a sua fé apagando a dos outros.

Splash entrou em contato com a equipe da cantora Claudia Leitte. A reportagem será atualizada caso a artista se manifeste sobre as declarações de Iyalorixá Jaciara Ribeiro.

A denúncia foi avaliada pela promotora Lívia Sant'Anna Vaz. "Por enquanto, o inquérito apura a responsabilidade civil. Existem duas possíveis medidas principais: a proibição da repetição do ato e a reparação do dano moral coletivo. Ainda não é discutida responsabilidade penal", explicou a promotora a Splash.

Entenda o caso

Claudia Leitte apareceu em mais de uma apresentação citando "eu canto meu Rei Yeshua" em vez de "Saudando a rainha Iemanjá". O termo Yeshua significa "salvar" em hebraico e, em algumas religiões, considera-se a palavra como o nome original de Jesus Cristo.

O intuito da ação é de que Claudia Leitte tenha a oportunidade de explicar a mudança na letra da música. "Está evidente que não é uma criação artística ou uma improvisação", disse Hédio Silva Jr, advogado das partes que registraram a denúncia.

Durval Luz e Nino Balla, dois dos quatro compositores de "Caranguejo" foram ouvidos pelo MP-BA no dia 4 de fevereiro. Eles alegam que não autorizaram a troca na letra da canção e também pretendem buscar uma reparação na Justiça. Os outros dois autores, Luciano Pinto e Alan Moraes, afirmaram ter sido procurados e autorizaram a mudança.