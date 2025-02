Armie Hammer diz que arrancou coração de animal e deu uma mordida

Armie Hammer, 38, ator acusado de crimes sexuais, contou ter cortado o coração de um animal vivo e "dado uma mordida nele".

O que aconteceu

A declaração ocorreu em entrevista ao podcast do jornalista Louis Theroux nesta segunda-feira (10). "Você não come o coração inteiro, você não faz isso. Você dá uma mordida no coração, e você tem todos os seus amigos ao seu redor, eles estão te incitando. É como um rito de passagem masculino quase excessivamente carregado quando você vai caçar pela primeira vez", disse ele.

Na entrevista, Hammer também voltou a negar as acusações de assédio sexual, estupro e canibalismo. Em 2021, uma mulher, identificada como Effie, o acusou de estupro e abuso psicológico. Na ocasião, ela divulgou mensagens em que ele se declarava canibal.

Outras duas denúncias iguais foram feitas, incluindo de sua ex-namorada Paige Lorenze. Apesar disso, as autoridades de Los Angeles não o processaram.

Armie afirmou que estava bêbado ou drogado quando escreveu as mensagens citando o canibalismo, e que os prints representam apenas "um lado da história". "Você sabe o que precisa fazer para realmente ser um canibal? Você realmente tem que comer carne humana. Então, não [...] Eu já tive alguma intenção de cortar algo de alguém ou comer algo de alguém? Não. Nunca houve realmente nada que eu quisesse. Foi divertido brincar sobre se eu estava chapado ou bêbado, ou rindo enquanto digitava essas mensagens? Claro".