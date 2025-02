Após ter recaída com álcool, Arlete é socorrida pela verdadeira neta

Em cenas previstas para o capítulo de quarta-feira (12), da novela "Garota do Momento" (Globo), Arlete (Bete Mendes) será socorrida por Bia (Maisa) após ter nova recaída com o álcool. Splash teve acesso a fotos do momento em primeira mão.

O que vai acontecer

Após ficar sem entender a atitude de Flora/Isabel (Bella Piero), que foi embora sem lhe avisar, a costureira acaba bebendo. Em meio a uma nova recaída com o álcool, a funcionária do programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) decide ir atrás da jovem que acredita ser sua neta.

Arlete vai até a mansão de Juliano (Fábio Assunção). No local, ela consegue falar com Flora/Isabel.

Arlete (Bete Mendes) e Flora (Bella Piero) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A falsa neta maltrata a avó. Ela diz para Arlete ir embora e que agora irá usufruir do bom e do melhor na casa dos Alencar.

Para acabar de humilhar a senhora, Flora/Isabel diz que não aguentava mais dormir no colchonete da pensão. Bêbada e arrasada, Arlete sai da mansão desorientada.

Arlete (Bete Mendes) e Flora (Bella Piero) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Bia, que ouviu toda a discussão, se compadece e vai atrás da mulher, sem imaginar que ela é sua verdadeira avó. A filha de Juliano cuida de Arlete e lhe ajuda a retornar para a pensão.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.