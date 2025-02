Ana Castela se pronuncia sobre boato de novo affair: 'Deixa beijar na boca'

Ana Castela, 21, se pronunciou sobre o suposto affair com o influenciador Bruno Macedo.

O que aconteceu

Os boatos começaram depois que o Portal LeoDias afirmou que o rapaz estava fazendo companhia para a cantora com frequência. "Deixa o povo viver, beijar na boca!", disse ela nas redes sociais.

As interações teriam começado no início de janeiro. "Boa escolha de música", afirmou Ana depois que Macedo usou um dos hits da boiadeira para um vídeo no TikTok. "Só faltou você para gravar comigo", rebateu ele, com emojis de cara de apaixonado.

Bruno é formado em administração e trabalha em empresas relacionadas ao agronegócio. O influenciador tem o perfil fechado no Instagram, com apenas 3.000 seguidores.