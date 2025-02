Aline se confunde ao citar Diego no Sincerão e gera confusão generalizada

Aline, 32, causou uma verdadeira confusão no BBB 25, ao mencionar erroneamente o nome de Diego Hypolito, 38, durante o Sincerão desta última segunda-feira (10).

O que aconteceu

Enquanto justificava suas escolhas na dinâmica, a sister afirmou que Diego e Daniele haviam comentado com ela sobre a decisão de João Gabriel em colocá-la no Paredão. "Além de ter falado para o Vinícius que não votaria na gente no Paredão, e ter votado, ele falou isso pro Diego e pra Dani como estratégia para não ser votado. Isso é jogo sujo pra mim", afirmou.

No instante em que a sister disse isso, os participantes dividiram suas reações entre surpresa e confusão. Por conta da fala da baiana, os gêmeos decidiram escolher Hypolito como o eliminado com a maior rejeição do programa, justificando que ele era mentiroso.

Após o Sincerão, Diego procurou João Gabriel e João Pedro para esclarecer o que foi dito sobre ele, garantindo que nunca conversou com Aline sobre o assunto. "Eu não tenho nada a ver com essa história. Gente, Deus seja testemunha, eu não tô aguentando mais essa história", disse o ginasta.

Sem saber em quem acreditar, os gêmeos justificaram que ficaram nervosos por conta do que ouviram de Aline. "Na hora eu te coloquei lá porque eu fiquei nervoso. Antes de ter essa conversa agora, no Sincerão, a gente tava com esse pensamento: 'A gente tirou o cara do alvo. Nóis não é homem de duas palavras, e agora ele foi inventar um trem'".

Chateado com a sister, o atleta decidiu procurá-la para entender o motivo dela ter citado seu nome na dinâmica, mas Aline garantiu que não quis acusá-lo de nada. "Eu não falei 'Diego ou Dani disseram'. Eu falei 'Gabriel disse que não votaria neles e votou em mim e para mim não soou coerente'. Não deu tempo de falar da dinâmica. Em momento nenhum eu disse", justificou a baiana.

Aline ainda afirmou que foi clara em seu discurso, algo que Vinícius discordou. "Tanto não ficou claro que, quando eu fui conversar... A sensação que me dá é que pra eles eu sou mentiroso", disse Diego.

Ao tomar as dores de Diego, Gracyanne afirmou que Aline deveria se explicar na frente de todos. Além da musa fitness, Vinícius e Guilherme também questionaram a participante sobre o assunto.

A ex-policial militar seguiu garantindo que não falou sobre Diego. "Mas Diego não me falou nada, porque eu falei? Eu falei?", disse, enquanto Vinícius argumentava que ela pode não ter tido a intenção, mas foi o que saiu de sua boca.

Na cozinha, com a presença de boa parte dos confinados, Aline desfez o mal-entendido. "O que eu quis dizer lá foi que quem tinha me dito era o próprio [João] Gabriel, não o Diego", explicou.

A sister seguiu afirmando que não teve a intenção de prejudicar ou expor o ginasta. "Eu posso ter trocado as palavras, mas não tive conversa nenhuma com Diego e nem com Dani. Nem poderia imaginar que você teria dito que não votaria neles".

Aline ainda advertiu que os gêmeos deveriam ser mais cautelosos em acusar Diego no Sincerão, se nem sabiam se era verdade. "Mas a prudência pediria o quê? 'Pera aí, vou ter essa conversa com Diego'", afirmou.

Nesse momento, Gracyanne se estressou com a sister e a acusou de ter agido da mesma forma irresponsável. "Mas aí quem fez a merda primeiro foi você, que falou da maneira errada. Sei que fez sem querer, mas ele foi exposto que colocou ele num lugar chateado sem necessidade. Cabe a você pedir desculpa, encerrar e deixar claro para a casa inteira que está num lugar que não era pra estar. Os meninos não iriam botar nele".

Após esclarecer toda a confusão, Aline se desculpou com Diego, que perdoou a sister. O ginasta ainda explicou que apenas estava chateado com o fato de ter sido exposto como mentiroso durante o programa ao vivo — algo que poderia prejudicar sua imagem com o público.

