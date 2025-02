Aline cai no choro em dia de Paredão no BBB 25: 'Dá uma angústia'

No 4º Paredão do BBB 25 (Globo), Aline chorou e foi consolada por Vinícius, Joselma e Guilherme.

O que aconteceu

Aline abraçou Vinícius e se emocionou. A sister se mostrou com medo de uma possível eliminação, e Joselma e Guilherme a confortaram.

Aline: "Agora é só esperar os planos de Deus. (...) Se eu sair hoje, cuida dele pra mim?".

Joselma: "Eu vou cuidar dessa peste como eu estou cuidando o tempo todinho. E não chore, não! Engula o choro! Você não vai sair não, minha filha. Ainda vou botar um esparadrapo na sua boca para o Brasil todo ver! Vamos ter fé. Que seja feita a vontade de Deus".

Aline: "Não tenho mais certeza de nada".

Vinícius: "Você não tinha certeza nem que a gente ia estar aqui".

Aline: "A gente não tinha certeza que ia estar aqui até o último segundo. Dá um medo...".

Guilherme: "Medo, dá. Mas tem que acreditar".

Aline: "Eu falei no Raio-X que, independente de qualquer coisa, meu coração estava feliz, no sentido de acreditar que Deus vai fazer o melhor para mim sempre. Mas dá uma angústia, sabe?".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas