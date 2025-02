BBB 25: Aline diz se prefere o prêmio ou um relacionamento: 'Depende'

Na área externa do BBB 25 (Globo), Aline respondeu a um questionamento de Camilla sobre o que ela preferia: o prêmio do programa ou um relacionamento.

O que aconteceu

Aline respondeu que "depende" e ouviu de Camilla que estava "apaixonada" por Diogo. A policial respondeu. "Não é sobre estar apaixonada. É sobre entender que não existe uma fórmula da felicidade e nem do sucesso."

Quantas pessoas dormiam em um colchão numa sala e hoje são milionários porque lutaram juntos? Aline

Camilla a rebateu. "Mas aqui é outra questão: você está falando da vida, eu estou falando do jogo".

Aline voltou a dizer que não tem uma resposta concreta. "Eu não estou aqui para escolher. Óbvio que entrei com o objetivo aqui de melhorar a vida da minha família, mas eu vou fazer isso sob qualquer circunstância, aqui dentro e lá fora. Mas deixar de viver... eu não seria eu, velho".

