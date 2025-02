Alface? Brother diz sentir falta de item no BBB e agita redes sociais

Gabriel confessou na manhã desta terça-feira (11) que, além das pessoas, sente falta de duas coisas específicas no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na sala, Aline questionou para Gabriel do que ele sentia mais falta após tantos dias de confinamento. "O que você sente mais falta fora daqui, fora pessoas?", perguntou.

Gabriel então citou duas coisas: "Treinar igual a um maluco e alface."

Confusa, Aline e Diego, que também estava na sala, questionaram o motivo de ele sentir falta do vegetal. "Ah, não entenderam nada, deixa. Só treinar igual a um maluco. Melhor, crossfit", rebateu o brother.

Na gíria popular, "alface" pode ser utilizado como sinônimo da erva à droga psicoativa Cannabis, ou maconha.

Nas redes sociais, internautas brincaram com a fala do brother. "Se já come desse jeito sem alface, imagina depois do alface?", brincou uma. "Acho que história da Aline ser policial é fake hein, ela não entende isso?", disse outra, se referindo à Aline.

