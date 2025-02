De 'Round 6' a reality com membro de BTS: produções coreanas no streaming

As produções sul-coreanas caíram mesmo no gosto do Ocidente. E os streamings estão aproveitando para apostar nas produções do país asiáticos, sejam seriados, reality shows ou filmes. A Netflix é uma que já anunciou vários títulos para o ano.

Já estreou no straming o filme de ação "Bogotá: A Cidade dos Sonhos Perdidos", com Song Joong-ki. A produção conta a história de um coreano que se muda com a família para a Colômbia e acaba envolvido com o mercado clandestino de Bogotá.

Entre março e junho —a data exata não foi informada— estreará o primeiro filme de animação sul-coreano da plataforma. "Separados pelas Estrelas" fala sobre relacionamentos de longa distância.

Reality "Solteiros, Ilhados e Desesperados 4" Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

No universo dos realities, já está disponível a quarta temporada do sucesso Solteiros, Ilhados e Desesperados. O programa mostra jovens sul-coreanos tentando arranjar um par em uma Ilha paradisíaca. No segundo trimestre, será lançado A Pousada Bizarra do Kian84, que terá no elenco Jin do BTS.

Reality "A Batalha dos 100: Ásia" Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

Outros dois reality shows de sucesso retornam em 2025. A Batalha dos 100: Ásia expande o mundo de Batalha dos 100 para além da Coreia, com atletas lendários de toda a Ásia se reunindo para formar equipes nacionais em competições. Já no universo da culinária, temos a segunda temporada de Guerra Culinária com disputas entre chefs renomados e cozinheiros desconhecidos.

K-drama "Um Amor de Cinema" Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

Para quem gosta de comédias românticas, o próximo dia 14 de fevereiro estará cheio de estreias por conta do Dia dos Namorados, que é celebrado na data em vários países. Choi Woo-shik (Parasita) e Park Bo-young (Uma Dose Diária de Sol) estrelam um desses lançamentos: "Um Amor de Cinema".

K-drama "Querido Hongrang" Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

Ainda entre as comédias românticas, Lee Jae-wook (Alquimia das Almas) volta com seu famoso hanbok em "Querido Hongrang", ao lado de Cho Bo-ah (O Conto de Nove Caudas), um melodrama de mistério previsto para o segundo trimestre do ano.

K-drama "Gênio dos Desejos" Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

Um dos dramas mais aguardados do ano é "Gênio dos Desejos". O longa reúne depois de anos o casal Kim Woo-bin (O Agente Faixa-Preta) como o gênio e Suzy (Doona!) como sua dona.

K-drama "O amor pode ser traduzido?" Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

No fim do ano, Kim Seon-ho (Apostando Alto) volta às comédias românticas em "O Amor Pode Ser Traduzido?" ao lado da atriz Go Youn-jung (Alquimia das Almas). A trama é sobre um tradutor poliglota que começa a trabalhar para uma celebridade global.

IU e Park Bo-gum são protagonistas de 'Se a Vida te der Tangerinas' Imagem: Netflix/Divulgação

Outro esperado K-drama reúne duas das maiores estrelas da TV: IU e Park Bo-gum. Eles protagonizarão "Se a Vida te der Tangerinas?", que acompanha as aventuras de Ae-sun e Gwan-sik durante quatro temporadas ambientadas na ilha de Jeju, conhecida pela produção de suas deliciosas tangerinas. A série estreia dia 7 de março.

Quem está com saudades de "Hospital Playlist", pode ficar feliz pois em abril acompanharemos a vida dos residentes do amado hospital, em "Resident Playbook". Enquanto isso, já está em cartaz —e no top 10 mais vistos— o também drama médico "Heróis de Plantão", sobre médicos intensivistas que trabalham com trauma.

Por fim e, provavelmente, a obra mais esperada do ano, é a terceira e última temporada de "Round 6", que chega ao catálogo no dia 27 de junho.