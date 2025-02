Vitória confessa decepção com Diego Hypolito: 'Criei uma expectativa'

Na noite de segunda-feira (10), Vitória Strada e Diego decidiram conversar a respeito do voto do ginasta na formação do 4º Paredão. Vitória se disse frustrada por Diego ter votado em Gabriel e não em Diogo.

O que aconteceu

Vitória apontou para o amigo que sentiu os dois afastados ao longo do dia e o ginasta se explicou. "Nada de chateação com você, muito pelo contrário, Por mais que eu saiba da questão de tudo que tem acontecido, que vocês protegeram de um Paredão. Na minha cabeça, com a maior sinceridade, não existia a menor possibilidade do Paredão ser diferente do que foi. Só existia a possibilidade do Gabriel ir".

Você é uma das pessoas que mais importante que tenho aqui na casa, por uma questão básica, de quem foi que me acolheu quando eu estava em vulnerabilidade. Diego Hypolito

O ginasta explicou por que não votou em Diogo Almeida. "Por mais de todos os erros que Diogo tenha tido, ele também foi uma das pessoas que, nesse período, tinha me enxergado. Se foi verdadeiro ou não, não sei te dizer."

Vitória falou após o desabafo do amigo. "Vocês estavam alguns dias afastados e eu até te defendi várias vezes. [...] Depois daquele momento, ao meu entender, você estavam mais próximos do que antes. Eu nunca questionei seus aliados, que são Delma e Gui. E isso é o que nunca vai mudar".

A atriz confessou. "Ao meu entender, vocês estavam mais próximos da gente. Então, eu criei uma certa expectativa, sim."

