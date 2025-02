Trump compartilha vídeo de Taylor Swift sendo vaiada; noite mais difícil que a do Chiefs

O presidente dos EUA, Donald Trump, debochou da cantora Taylor Swift ao compartilhar uma comparação da reação do público após ambos aparecerem no telão do Super Bowl. Enquanto Trump, o primeiro presidente em exercício dos Estados Unidos a comparecer à final da NFL, ocorrida neste domingo, 9, foi aplaudido, a estrela pop foi vaiada.

A publicação sugere que os "muitos aplausos" que o magnata recebeu em comparação com as "vaias" é um sinal de que "o mundo está sarando".

Trump deixou o estádio logo após o intervalo da vitória do Philadelphia Eagles por 40 a 22 sobre o Kansas City Chiefs. Swift permaneceu até o final para apoiar seu namorado Travis Kelce, astro do Chiefs, que não conseguiu conquistar o tricampeonato inédito.

"A única que teve uma noite mais difícil que a do Kansas City Chiefs foi Taylor Swift. Ela foi vaiada para fora do estádio. O 'Make America Great Again' é implacável!", escreveu o presidente em outra publicação.

A cantora foi uma das celebridades a manifestar apoio à democrata Kamala Harris durante a corrida presidencial no ano passado. Em resposta, Trump declarou: "Eu odeio Taylor Swift".