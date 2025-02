'História de Amor': trama principal foi barrada pelo Ministério da Justiça

Trama principal de "História de Amor" (Globo) seria bem diferente da que foi gravada e exibida entre 1995 e 1996. A novela estreia hoje no Edição Especial.

A primeira sinopse de "História de Amor" foi alterada por determinação do Ministério da Justiça. O autor Manoel Carlos havia criado um triângulo amoroso envolvendo Carlos (José Mayer), Helena (Regina Duarte), e sua filha bem jovem, Joyce (Carla Marins).

O escritor criou a trama sem saber que a novela seria exibida às 18h. Na época, o autor declarou que havia modificado o enredo antes mesmo da decisão do Ministério, assim que se confirmou o horário de exibição da trama, conforme consta no portal Memória Globo.

A paixão de mãe e filha pelo mesmo homem foi trabalhada por Manoel Carlos em "Laços de Família" (2000), às 20h. Nesta novela, Helena (Vera Fischer) e Camila (Carolina Dieckman) se apaixonam por Edu (Reinaldo Gianecchini).

Com a alteração, "História de Amor" apresentou um quadrilátero amoroso mais brando para o horário. Helena (Regina Diarte) se apaixona por Carlos e enfrenta a rivalidade de Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lilia Cabral), atual e ex do personagem vivido por José Mayer.

Já Joyce, em vez de se envolver com a paixão da mãe, se insere em um relacionamento conturbado com Caio (Ângelo Paes Leme). O rapaz a abandona grávida, fazendo com que ela sofra com a irresponsabilidade do namorado.