Sister diz que se conteve para não dar 'tortada na cara' de Vilma

Thamiris reclamou das atitudes recentes de Vilma na madrugada desta segunda-feira (10) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, a sister disse para Vitória Strada, Mateus, Gabriel, Guilherme e os gêmeos que só não "apontou" Vilma no último Sincerão por pena —mas que já está revendo suas prioridades. Na dinâmica, eles precisaram escolher alguém para levar uma "torta na cara".

Chamei ele [Diogo no Sincerão] pra eu não dar uma tortada na cara da mãe dele Thamiris

Ela ainda reclamou da reação de Vilma após a formação do Paredão deste domingo (9). "Tratou eu e Dona Delma com a maior ignorância", disse.

