Simone Mendes passa por novo procedimento estético

A cantora Simone Mendes revelou neste domingo, 9, a realização de um novo procedimento estético. Ela, que recentemente passou por outra cirurgia para retirar o excesso de pele nas pernas após perder mais de 30 kg, fez um procedimento para reduzir o excesso de pele no rosto. A novidade foi compartilhada com seus seguidores via stories do Instagram.

"Está vendo isso aqui?", questionou a artista, mostrando sua cicatriz na lateral da sua testa. "Eu tinha uma pelezinha caída aqui (pálpebra) e para não fazer aquela blefaroplastia, a gente puxou aqui (testa) um pouquinho e resolveu. Estava bem caidinho. Amei", explicou. Na blefaroplastia, os cortes são feitos nas pálpebras.

Ainda na rede social, Simone falou sobre o processo de recuperação das cirurgias. "Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, porque sou pequeninha, tenho 1,52 metro, era muito peso para minha altura", explicou.

"Então, tem que ir fazendo essas correções ao longo do tempo para ficar bom para mim, para que eu fique confortável e me sinta bem. Se bem que [meu corpo] já estava bem legal, mas tinha uns detalhes que precisavam de ajustes", disse.

Por fim, a artista ainda revelou um detalhe curioso da sua recuperação. "O mais legal é que estou usando fralda, uma fraldinha! É tão gostosinho usar fralda. Só para não ficar sem roupa. Mas não faço nenhuma necessidade na fralda, porque não gosto. Prefiro me levantar e fazer minhas necessidades lá [no vaso sanitário]. Na fralda, não faço não".