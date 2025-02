Shakira se emociona, conhece xarás brasileiras e dança com fã famoso no 'Domingão com Huck'

Shakira está de volta ao Brasil! A cantora colombiana desembarcou no País na última sexta-feira, 7, para dar início à sua nova turnê, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Durante sua passagem, a artista participou do programa Domingão com Huck, onde se emocionou, recebeu homenagens e protagonizou momentos especiais com os fãs.

No palco, Shakira demonstrou carinho pelo público brasileiro e explicou o motivo de ter escolhido o Brasil como ponto de partida para sua turnê. "É o melhor público do mundo", afirmou. Ela destacou a conexão especial com os fãs do País e relembrou o apoio que recebe desde o início da carreira.

"Foi o Brasil que abriu as portas para minha música há tantos anos e ainda continua comigo, me acompanhando e me entendendo. Eu amo o Brasil", declarou a artista, falando em português durante toda a participação.

Ao longo do programa, Shakira recebeu uma série de homenagens. No telão, foi exibido um depoimento de Madre Olga, sua primeira professora, que revelou uma curiosidade sobre o início da carreira da cantora. "Ela foi expulsa do coral da escola porque cantava muito forte." Emocionada, Shakira reagiu: "Você está me emocionando".

O apresentador Luciano Huck também destacou o trabalho social da artista, lembrando que sua fundação Pies Descalzos já construiu oito escolas na Colômbia e ajudou mais de 150 mil alunos. Uma das estudantes viajou ao Brasil para agradecer pessoalmente.

A cantora também interagiu com a plateia e fez questão de abraçar algumas fãs brasileiras que compartilham seu nome. No palco, cantou os sucessos Girl Like Me e Loca, além de assistir a uma apresentação especial do influenciador Raphael Vicente e seu grupo da Maré, no Rio de Janeiro.

O grupo dançou ao som de um remix funkeiro de Estoy Aquí, produzido por Papatinho. Vicente, que já havia viralizado anos atrás dançando Waka Waka, teve a chance de se apresentar diante da colombiana.

Shakira se apresenta no Rio de Janeiro e em São Paulo nos dias 11 e 13 de fevereiro, respectivamente. Segundo a própria artista, serão os maiores shows de sua carreira, reunindo todas as músicas favoritas dos fãs. "O mais completo", garantiu.