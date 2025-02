Selton Mello viraliza ao responder internauta que perguntou que era ele

Selton Mello, 52, virou assunto nas redes sociais ao responder internautas que perguntaram quem era ele.

O que aconteceu

O ator de Ainda Estou Aqui usou o bom humor para interagir com os internautas no TikTok. "Trabalho no ramo de venda de açaí", disse ele.

No perfil, o artista arranca gargalhadas com os conteúdos de memes e vídeos divertidos. Os internautas questionaram onde ele encontra as imagens."Numa lojinha em Volta Redonda", "Em um brechó em Piracicaba", brinca.

Alguns fãs até cobram pela presença de Selton na plataforma. "Não vai ter [vídeo]. Não sufoque o artista", dispara ele.

Selton Mello diverte a web ao responder fã que perguntou que era ele Imagem: Reprodução/Instagram