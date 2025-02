Selena Gomez sobre polêmica de 'Emilia Pérez': 'Parte da magia desapareceu'

Em discurso no Festival de Cinema de Santa Bárbara no último domingo (9), Selena Gomez falou sobre as polêmicas envolvendo Karla Sofía Gascón, sua colega de elenco em "Emília Pérez", filme com maior número de indicações ao Oscar.

O que aconteceu

Tuítes antigos da atriz Karla Sofía Gascón ressurgiram no final de janeiro. Causaram polêmica e provocaram uma queda de popularidade no filme "Emília Pérez.

Pela primeira vez, Selena Gomez comentou o caso. Em discurso no Festival de Cinema de Santa Bárbara, ela afirmou que "parte da magia desapareceu" ao falar sobre as polêmicas envolvendo a atriz protagonista.

Mas escolho continuar a ter orgulho do que fiz e sou grata. Vivo sem arrependimentos e faria esse filme várias vezes se pudesse.

Karla Gascón fez comentários preconceituosos sobre diversos temas no passado. Suas postagens foram resgatadas no X (antigo Twitter) e a Netflix se distanciou da atriz, não a apoiando mais financeiramente na trilha de prêmios.