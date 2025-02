Um indicado ao Oscar tem mais seguidores que todos seus adversários juntos

Nesta corrida ao Oscar, as redes sociais desempenham um papel mais importante que nunca —postagens racistas no Twitter podem prejudicar Karla Sofía Gascón no prêmio, enquanto os brasileiros estão há meses empenhados em uma campanha para mostrar a relevância de "Ainda Estou Aqui".

No critério relevância nas redes, um ator brilha

Timothée Chalamet, indicado a melhor ator, tem 19,6 milhões de seguidores no Instagram. Segundo um levantamento feito pela agência Nexus de pesquisa e inteligência de dados, isso é 138% a mais que Sebastian Stan, o 2º indicado a melhor ator mais popular na plataforma. Stan, indicado pela interpretação de Donald Trump em "O Aprendiz", tem 8,2 milhões de seguidores.

Em terceiro lugar, está Adrien Brody, de "O Brutalista", com 1,7 milhão de seguidores. Em seguida, vem Colman Domingo, de "Sing Sing", com 1,4 milhão de seguidores, e por último, Ralph Fiennes, de "Conclave", seguido por 17.681 pessoas.

Fernanda Torres está em segundo lugar entre as indicadas a melhor atriz. A brasileira tem 4,1 milhões de seguidores, contra 6 milhões de Demi Moore (de "A Substância"). Depois, vem Cynthia Erivo, de "Wicked", com 2,5 milhões de seguidores. Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez", é a única da categoria com menos de 1 milhão: ela é seguida por 189 mil pessoas. Mikey Madison, protagonista de "Anora", não tem perfil na rede social.

O número de seguidores não tem influência direta no resultado do prêmio. No entanto, a movimentação nas redes sociais pode incentivar os votantes a assistirem às obras —o que, na etapa de seleção dos indicados, é muito importante.