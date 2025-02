Saiba quem vai receber Oscar se 'Ainda Estou Aqui' vencer como Melhor Filme

A Ampas (Academia de Artes e Ciências Cinematográficas), responsável pela organização do Oscar, revelou quem vai receber a estatueta caso "Ainda Estou Aqui" seja eleito o Melhor Filme da premiação.

O que aconteceu

Quando foi anunciado como concorrente na categoria de melhor filme, o longa brasileiro constava como "nominees to be determined" ("indicados a serem determinados") em relação a quem subiria no palco em caso de vitória. Nesta segunda-feira (10), a Ampas revelou que, em uma eventual vitória de "Ainda Estou Aqui", os produtores nomeados para receber o troféu são Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira.

"Ainda Estou Aqui" concorre a três categorias no Oscar 2025. Além de Melhor Filme, o longa também disputa o troféu de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres.

Cerimônia do Oscar 2025 será realizada em 2 de março. O evento será transmitido para todo o país ao vivo na Globo, à exceção do Rio de Janeiro, que terá a transmissão do primeiro dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Filme brasileiro tem sido bastante elogiado, assim como a atuação de Fernanda Torres. Recentemente, o longa venceu o prêmio Goya, o Oscar do cinema espanhol. Foi a primeira vez que um filme brasileiro ganhou o prêmio.