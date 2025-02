Raimundo tem atitude de vilão contra mulher bondosa em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Raimundo (Danton Mello) terá uma atitude digna de vilão contra Vera (Tatiana Tibúrcio).

O que vai acontecer

Celeste (Débora Ozório) está cada dia mais triste com o pai proibindo seu namoro com Edu (Caio Manhente). Tudo vai piorar quando o filho de Anita (Maria Flor) der um anel de compromisso para sua amada.

A filha de Lígia (Palomma Duarte) decide pedir conselho para Vera. A funcionária de Raimundo aconselha que a jovem tente fazer um acordo com o pai.

Irritado ao saber disso, Raimundo demite Vera. Ele tem a coragem de tomar essa atitude contra a mulher que sempre esteve ao seu lado, ajudando-o a criar os filhos quando Lígia saiu de casa.

Depois de alguns dias, o pai de Beto (Pedro Novaes) se mostra arrependido. Porém, já será tarde demais, pois Vera estará feliz fazendo show ao lado de Lígia na boate.

Vera (Tatiana Tiburcio) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.