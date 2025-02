Pódio da discórdia: os melhores e piores participantes do BBB 25

Estamos a alguns dias de completar o primeiro mês do BBB 25. O tempo passa voando quando estamos nos divertindo! Por isso que janeiro pareceu não ter fim e fevereiro está passando tão devagar.

Mas já é possível dizer quais participantes estão trabalhando melhor em prol da nossa alegria e quem está se dedicando pouco. Pensando nisso, a Coluna Chico Barney desenvolveu duas listas: uma com os 3 melhores e outra com os 3 piores até o momento.

Lembrando que não é um juízo de valor a respeito das pessoas, mas do nível de contribuição delas para o entretenimento do público brasileiro.

Os três melhores:

3. Diego

Ele não estaria aqui se considerasse apenas os últimos dias, mas incluí pelo conjunto da obra. Em um elenco que tem dificuldade para render, ele ofereceu momentos divertidos como alívio cômico. Infelizmente entrou no BBB para fazer amigos em vez de disputar o prêmio, o que está começando a cansar.

2. Diogo

O grande protagonista até aqui. Seu vacilo no voto em consenso confessionário, permitindo que Aline fosse para o paredão, além da maneira como lidou com a decepção dela, tem garantido o único fiapo de conflito até aqui. Além disso, a maneira como tenta comover o público nas aparições ao vivo é muito exagerada e engraçada.

1. Vilma

Uma mãe com o filho no BBB já é uma composição extraordinária. Agora imagine esse rapaz sendo alvo da casa toda e ela precisando defendê-lo, criando suas próprias indisposições. Apesar da parcimônia com que se expressa, Vilmoca é fã de reality e tem dado boas contribuições, apresentando um contexto inédito que é muito rico para os telespectadores.

Os três piores:

3. Gracyanne

Algumas boas histórias já passaram como oportunidade para Gracyanne, mas ela aproveitou tudo muito mal. A decepção é grande! Nem o quarto secreto e a dinâmica do Freeze foram abordados com criatividade por ela. Falta a convicção e o empenho que ela demonstra na academia de Curicica. Mesmo com tantos acontecimentos e potenciais, ela não agregou coisa suficiente para que as piadas com ovos ficassem no passado.

2. Vinícius

Parecia que ia render, mas até agora não conseguiu construir uma história, nem mesmo momentos relevantes. Lamenta que sua ex-dupla Aline esteja se envolvendo com Diogo, parece ter uma leitura interessante do programa, mas pouco faz a respeito de si mesmo.

1. Maike

Eu acho ele pior que o Gabriel. O Gabriel é tosco e verbaliza isso, apesar de não confrontar ninguém. E o problema do Maike é ser mais esperto que o Gabriel. Isso faz com que ele disfarce melhor a própria tosquice, e seja ainda menos interessante pro jogo. Uma vaga desperdiçada.

E para você, quais são os três melhores e os três piores participantes até aqui?

Voltamos a qualquer momento com novas informações.