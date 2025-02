Peter Navy Tuiasosopo, de 'Street Fighter', morre aos 61 anos nos EUA

O ator Peter Navy Tuiasosopo morreu aos 61 anos, nesta segunda-feira (10), nos Estados Unidos, conforme anunciado por sua família nas redes sociais.

O que aconteceu

Tuiasosopo faleceu na manhã de hoje, mas a causa da morte não foi revelada. "Com o coração partido, nossa família anuncia o falecimento de Peter Navy Tuiasosopo. Agradecemos a todos pelo apoio e orações", diz o comunicado. Também não foi informado se o famoso estava internado ou em sua casa.

Filho disse que Peter teve "uma vida incrível" e deixou um legado. "Sua força, amor, compaixão e bondade serão sentidos para sempre", destacou Manoah Peter Tuiasosopo.

Ator morreu em decorrência de problemas cardíacos. A informação é do site TMZ, que também destacou o que o artista estava na cidade de Phoenix, no estado do Arizona.

Peter Navy Tuiasosopo começou a fazer sucesso na década de 1990 na comédia "Necessary Roughness" (1991). Ele também é conhecido pela atuação em "Street Fighter - A Última Batalha" (1994), "Batman & Robin" (1997), "As Panteras" (2000), "O Escorpião Rei" (2002), na franquia "Velozes e Furiosos" e na série de TV norte-americana "NCIS - Unidade Elite".